ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Команда Гвардиолы выиграла 18 матч крядуЧемпионство уже в руках «Манчестер Сити»
  • 08:25
    • Медведев поднялся на третье место в рейтинге ATP
  • 01:00
    • «Монако» с Головиным обыграл ПСЖ
  • 21:30
    • Гол Стерлинга принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»
  • 19:20
    • «Сочи» выбил «Краснодар» из Кубка России
  • 19:10
    • «Локомотив» разгромил «Тамбов» и вышел в 1/4 финала Кубка России
    Все новости спорта

    Уткин: Полное разочарование в Тедеско

    Футбол Спартак Динамо Кубок России Футбол России РПЛ Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Известный блогер Василий Уткин раскритиковал главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от «Динамо» (0:2) в 1/8 финала Кубка России.

    Василий Уткин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Василий Уткин

    «Полное разочарование в Тедеско. Много говорится сегодня о том, что невразумительной оказалась схема, которую он предложил своей команде. Я не знаю, кому было сложно в ней разобраться. Было сразу понятно, что происходит. Я бы только уточнил, что, скорее всего, это все-таки "4-2-3-1" было, потому что один нападающий действовал значительно ближе к острию, а другой — в оттяжке.

  • СМИ: Тедеско может вернуться в «Шальке»
  • Читайте по теме

    • Пропустив гол вначале, "Спартак" достаточно надолго закреплялся на чужой половине поля, и при этом на скамейке продолжал оставаться Зелимхан Бакаев. Да, я очень симпатизирую этому парню, но, знаете, я симпатизирую ему, потому что мне в частности нравятся его игровые качества. Я не думаю, что выход на поле Соболева, высокого нападающего, принес тот же эффект. В конце концов Понсе тоже не маленький. Когда у "Спартака" было заметное территориальное преимущество, ему нужен был не еще один большой нападающий, а игрок, способный ворваться, игрок прорыва. Джордан Ларссон тоже так иногда играет, но у него это не получалось. А Бакаев появился на поле на последних минутах и выглядел достаточно энергично. По-моему, он был не меньше готов играть, чем кто бы то ни было другой.

  • Второй пошел. «Спартак» следом за «Зенитом» покинул Кубок России
  • Обзор прессы по матчу 1/8 Кубка России между «Динамо» и «Спартаком»
  • Вчера

    • Разумеется, я не знаю, что происходило в команде и какими глазами смотрел на своих футболистов тренер перед этим матчем. Но то, что матч-менеджмент Тедеско был неубедительным, а "Спартак" не смог перестроиться и доводить свои атаки до более явных угроз, — это мне представляется достаточно очевидным. И объяснения этому я не нахожу», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    Новый выпуск на канале Василия Уткина
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» устроят только три очка
  • «Ювентус» — «Кротоне». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Нервионцы» еще не отошли от матча ЛЧ?
  • «Осасуна» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Драконы» будут иметь трудности в Фуншале?
  • «Маритиму» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 22 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ювентус — Кротоне
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Осасуна — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Маритиму — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Химки — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Брайтон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Лацио — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Лидс — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  3.20
  • Экспресс дня 23 февраля
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры