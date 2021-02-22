Уткин: Полное разочарование в Тедеско

Известный блогерраскритиковал главного тренера «Спартака»после поражения от «Динамо» (0:2) в 1/8 финала Кубка России.

«Полное разочарование в Тедеско. Много говорится сегодня о том, что невразумительной оказалась схема, которую он предложил своей команде. Я не знаю, кому было сложно в ней разобраться. Было сразу понятно, что происходит. Я бы только уточнил, что, скорее всего, это все-таки "4-2-3-1" было, потому что один нападающий действовал значительно ближе к острию, а другой — в оттяжке.

Пропустив гол вначале, "Спартак" достаточно надолго закреплялся на чужой половине поля, и при этом на скамейке продолжал оставаться Зелимхан Бакаев. Да, я очень симпатизирую этому парню, но, знаете, я симпатизирую ему, потому что мне в частности нравятся его игровые качества. Я не думаю, что выход на поле Соболева, высокого нападающего, принес тот же эффект. В конце концов Понсе тоже не маленький. Когда у "Спартака" было заметное территориальное преимущество, ему нужен был не еще один большой нападающий, а игрок, способный ворваться, игрок прорыва. Джордан Ларссон тоже так иногда играет, но у него это не получалось. А Бакаев появился на поле на последних минутах и выглядел достаточно энергично. По-моему, он был не меньше готов играть, чем кто бы то ни было другой.

Разумеется, я не знаю, что происходило в команде и какими глазами смотрел на своих футболистов тренер перед этим матчем. Но то, что матч-менеджмент Тедеско был неубедительным, а "Спартак" не смог перестроиться и доводить свои атаки до более явных угроз, — это мне представляется достаточно очевидным. И объяснения этому я не нахожу», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.