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    «Гранада» проиграла аутсайдеру Примеры

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    В матче 24-го тура чемпионата Испании «Уэска» одержала домашнюю победу над «Гранадой» со счетом 3:2.

    «Гранада»
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    «Гранада»

    В составе победителей отличились Даниэль Эскрих и Хорхе Пулидо, а победу им принес автогол Димитри Фулькье.

    За гостей голы забили Домингош Кина и Альберто Соро.

    Отметим, что хозяева не смогли реализовать пенальти на 16-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Уэска — Гранада 3:2
    Голы: 0:1 Кина (8'), 1:1 Даниэль Эскрих (31'), 2:1 Хорхе Пулидо (39'), 3:1 Димитри Фулкье (автогол) (44'), 3:2 Альберто Соро (59') Уэска: Альваро Фернандес, Пабло Инсуа, Хорхе Пулидо, Димитриос Сиовас, Пабло Маффео, Давид Феррейро (Хуан Карлос, 87'), Хавьер Галан, Микель Рико (Идрисса Думбия, 67'), Хайме Сеоане, Рафаэль Мир Висенте, Даниэль Эскрих (Синдзи Окадзаки, 68') Гранада: Руи Силва, Неуэн Перес, Херман Санчес, Виктор Диас, Адриан Марин, Димитри Фулкье (Дарвин Мачис, 46'), Ян Брис Этеки, Кина (Домингуш Дуарте, 82'), Федерико Вико (Хорхе Молина, 46'), Альберто Соро (Янхель Эррера, 62'), Антонио Пуэртас Предупреждения: Руи Силва (15'), Микель Рико (51'), Неуэн Перес (61'), Пабло Инсуа (74'), Виктор Диас (80'), Хайме Сеоане (90') Удаление: Херман Санчес (90')

    «Уэска» замыкает турнирную таблицу Примеры с 19 очками перед встречей с «Эйбаром» 27 февраля. «Гранада», занимающая 9-е место, встретится с «Эльче» днем позднее.

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