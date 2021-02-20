Мозес: Игроков «Спартака» готовят так, будто нам скоро отправляться на войну

Защитник «Спартака»рассказал, как прошла подготовка команды ко второй части сезона.

«Страдали? Ха-ха! Ну что тут сказать, это же предсезонка — ты должен страдать во время сборов. Мы все вместе страдаем, вместе отдыхаем. Все круто.

Я перед сборами отдыхал в Дубае — вот был релакс. Ну а потом пришло время страданий. Ну что ж, оставалось только как мантру повторять: Мы любим бегать! Влад [Чепзанович] — хороший парень!

Влад — зверь? Ну, он нас готовит так, как будто нам скоро отправляться на войну. Но нам необходима такая предсезонка. Нужно войти в остаток сезона отлично готовыми и провести его на высшем уровне.

Если честно, в "Спартаке" работа потяжелее, чем в "Интере" и "Челси". Но в целом подготовка похожая: на предсезонке ты должен прыгать выше головы, делать что-то сверх обычных нагрузок.

У нас был месячный перерыв, после которого было очень здорово отпахать на максимуме и переключиться с отпускного настроения на рабочее», — приводит слова Мозеса «Спорт-Экспресс».