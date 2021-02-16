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    «Челси» обыграл «Ньюкасл»

    «Челси» — «Ньюкасл»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над «Ньюкаслом» (2:0) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 31-й минуте Вернер на рывке ушёл в лицевую, откуда прострелил во вратарскую гостей, Дарлоу пошёл на перехват, но рукой смахнул мяч прямо на Жиру, который свой шанс не упустил, пробив низом точно в цель.

    Спустя восемь минут Маунт от угла поля совершил подачу в штрафную, где удачный отскок во вратарскую позволил Вернеру в падении протолкнуть мяч в угол ворот.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Ньюкасл 2:0
    Голы: 1:0 Оливье Жиру (31'), 2:0 Тимо Вернер (39') Челси: Кепа Аррисабалага, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо, Жоржиньо, Тимо Вернер, Матео Ковачич, Мэйсон Маунт (N'Golo Kante, 70'), Каллум Хадсон-Одои (Рис Джеймс, 78'), Тэмми Абрахам (Оливье Жиру, 20') Ньюкасл: Карл Дарлоу, Киран Кларк, Джамал Ласcеллс, Джамаль Льюис, Эмиль Крафт, Джонджо Шелви, Айзак Хэйден, Мигель Альмирон, Джозеф Уиллок (Энди Кэрролл, 79'), Аллан Сент-Максимен (Райан Фрейзер, 72'), Dwight Gayle (Жоэлинтон, 64')

    «Челси» одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в таблице чемпионата Англии. «Ньюкасл» находится на 17-й строчке.

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