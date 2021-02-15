Пьянич недоволен своим положением в «Барселоне»

Полузащитникрасстроен из-за своего положения в команде.

«Я без понятия, почему не получаю игровой практики, которой ожидал. Продолжу усердно тренироваться. Следует уважительно относиться к тренерским решениям, даже если я с ними не соглашаюсь. Моя задача — войти в историю Барселоны», — приводит слова Пьянича Barcauniversal.

Пьянич перешел в «Барсу» летом 2020 года. За это время он провел 24 матча, однако результативными действиями не отличился.

Отметим, что в текущем розыгрыше Примеры босниец сыграл всего 529 минут.