ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» одержал третью победу кряду«Реал» теряет игроков, но не волю к победе
  • 08:39
    • Рублев вышел в 1/4 финала АО после отказа своего соперника
  • 07:00
    • Медведев — в четвертьфинале Australian Open
  • 09:50
    • Надаль в трех сетах обыграл Фоньини в 1/8 финала Australian Open
  • 00:46
    • «Интер» обыграл «Лацио» и вышел в лидеры, у Лукаку два гола и передача
  • 20:13
    • «Реал» обыграл «Валенсию» и вышел на 2-е место в Ла лиге
    Все новости спорта

    Пьянич недоволен своим положением в «Барселоне»

    Футбол Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич расстроен из-за своего положения в команде.

    Миралем Пьянич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Миралем Пьянич

    «Я без понятия, почему не получаю игровой практики, которой ожидал. Продолжу усердно тренироваться. Следует уважительно относиться к тренерским решениям, даже если я с ними не соглашаюсь. Моя задача — войти в историю Барселоны», — приводит слова Пьянича Barcauniversal.

    Пьянич перешел в «Барсу» летом 2020 года. За это время он провел 24 матча, однако результативными действиями не отличился.

    Отметим, что в текущем розыгрыше Примеры босниец сыграл всего 529 минут.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Челси» побеждать в своем стиле?
  • «Челси» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Бавария» должна без труда набрать три очка
  • «Бавария» — «Арминия». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Кадис» с «Атлетиком» откроют счет молниеносно?
  • «Кадис» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 15 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Бавария — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кадис — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры