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    Невилл: Сейчас у «Ливерпуля» естественный спад

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    Бывший игрок «Ман Юнайтед» Гарри Невилл прокомментировал игровой спад «Ливерпуля».

    Гарри Невилл
    Гарри Невилл

    «"Ливерпуль" был великолепен три последних года — финал Лиги чемпионов, победа, а после этого титул чемпиона Англии. Они познали успех в полной мере. Трудно сохранять такую форму четыре года подряд. Сейчас у команды естественный спад. Не думаю, что стоит паниковать по этому поводу. Команда проходит через период неудач, но он так или иначе должен был однажды наступить. Игроки выглядят немного уставшими, выжатыми. Такое случается», — приводит слова эксперта Sky Sports.

    Напомним, что «Мерсисайдцы» занимают 4 место в таблице АПЛ с 40 очками на счету. В борьбе за чемпионство они проигрывают «Ман Сити» 10 пунктов.

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