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    Пенальти принес «Челси» победу над «Тоттенхэмом»

    «Тоттенхэм» — «Челси»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Лондонский «Тоттенхэм» потерпел домашнее поражение от столичного «Челси» (0:1) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 24-й минуте в ворота «Шпор» был назначен пенальти. Прошла передача от центра поля в чужую штрафную на Вернера. Тимо зацепился за мяч и был остановлен фолом со стороны Дайера.

    Жоржиньо уверенным ударом с точки отправил мяч в угол ворот. Этот гол так и остался единственным в матче.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Челси 0:1
    Гол: 0:1 Жоржиньо (пенальти) (24') Тоттенхэм: Уго Льорис, Тоби Алдервейрелд, Эрик Дайер, Серж Орье, Бен Дэвис, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин, Мусса Сиссоко, Стивен Бергвейн (Эрик Ламела, 69'), Tanguy Ndombele (Лукас Моура, 69'), Винисиус Челси: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва (Андреас Кристенсен, 36'), Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо, Жоржиньо, Матео Ковачич (N'Golo Kante, 74'), Мэйсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои (Кристиан Пулишич, 65'), Рис Джеймс, Тимо Вернер Предупреждения: Тоби Алдервейрелд (50'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (63'), Кристиан Пулишич (79'), N'Golo Kante (81'), Сесар Аспиликуэта (88')

    «Синие» вышли на шестое место в таблице АПЛ, набрав 36 очков. В активе «шпор» — 33 очка и восьмая позиция.

    7 февраля «Тоттенхэм» сыграет дома с «Вест Бромвичем», а подопечные Томаса Тухеля в тот же день встретятся на выезде с «Шеффилдом».

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