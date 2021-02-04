Гончаренко: Все заслуживают того, чтобы играть в первом составе

Главный тренер московского ЦСКАподелился своими впечатлениями от контрольных матчей с

«Мы проделываем очень хорошую работу на тренировках, все ребята находятся в хорошем состоянии. Все заслуживают того, чтобы играть в первом составе.

Но надо было делить игроков, чтобы сыграть два матча. Получили игровую практику. В обоих матчах было хорошее сопротивление.

Может, вечером в заключительные 15 минут, когда соперник устал, склонили чашу весов в свою сторону. Утром мы играли с "Мурсией", с которой уже проводили матч недавно.

Они проанализировали свои ошибки, сделали выводы. Но все равно мы находили лазейки атаковать, создавать моменты.

Что касается обороны, утром пропустили один гол с контратаки, вечером два со стандартов. Это футбол, и эта работа нужна, чтобы планомерно набирать форму, улучшать игру в обороне и позиционную атаку.

Многие заслуживают того, чтобы номинально играть в первом составе — все-таки пока это достаточно условно. Но мы пробуем делать изменения», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

Две контрольные встречи состоялись 3 февраля. ЦСКА уверенно обыграл «Мурсию» — 3:1, а затем разгромил «Ла-Унион» — 6:2.