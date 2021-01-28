Крал рассказал, уйдет ли из «Спартака» этой зимой

Полузащитник «Спартака»прокомментировал информацию о том, что он уже в ближайшем будущем может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что на Крала претендует «Вест Хэм», за который уже выступают его соотечественники Томаш Соучек и Владимир Цоуфал.

«Если по поводу будущего, то для меня главное, что скажет агент. Когда будет реальный вариант, то мы поговорим. Но сейчас у "Спартака" нет ни одного предложения по поводу моего трансфера. Подчеркну, ни одного реального предложения, поэтому в данный момент я работаю для "Спартака".

Все может произойти за один день. В то же время чтобы трансфер состоялся, должно сложиться очень много факторов. Здесь недостаточно просто желания: насколько клуб заинтересован, что за ситуация в команде, есть ли шансы получать игровое время на новом месте, сколько готовы заплатить "Спартаку" и так далее», — приводит слова Крала «Матч ТВ».