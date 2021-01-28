ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тухель провел первый матч у руля «Челси»Тухель запаковал «Челси», не успев распаковать чемоданы
  • 13:31
    • Уткин: Как только в РПЛ будет 12 команд, все остальные начнут просто вымирать
  • 13:04
    • Крал рассказал, уйдет ли из «Спартака» этой зимой
  • 12:39
    • Шубенков отреагировал на слухи о проваленном допинг-тесте: Я никогда не использовал «запрещёнку»
  • 08:51
    • «Филадельфия» одержала победу над «Лейкерс», «Бруклин» в овертайме одолел «Атланту»
  • 07:15
    • ЦСКА отзаявил Адольфо Гайча
    Все новости спорта

    Крал рассказал, уйдет ли из «Спартака» этой зимой

    Футбол Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал информацию о том, что он уже в ближайшем будущем может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги.

    Алекс Крал
    Алекс Крал

    Ранее сообщалось, что на Крала претендует «Вест Хэм», за который уже выступают его соотечественники Томаш Соучек и Владимир Цоуфал.

    «Если по поводу будущего, то для меня главное, что скажет агент. Когда будет реальный вариант, то мы поговорим. Но сейчас у "Спартака" нет ни одного предложения по поводу моего трансфера. Подчеркну, ни одного реального предложения, поэтому в данный момент я работаю для "Спартака".

  • «Вест Хэм» расспрашивал защитника Цоуфала о футболисте «Спартака» Крале
  • Читайте по теме

    • Все может произойти за один день. В то же время чтобы трансфер состоялся, должно сложиться очень много факторов. Здесь недостаточно просто желания: насколько клуб заинтересован, что за ситуация в команде, есть ли шансы получать игровое время на новом месте, сколько готовы заплатить "Спартаку" и так далее», — приводит слова Крала «Матч ТВ».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Тоттенхэм» черную полосу «Ливерпуля»?
  • «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Неаполитанцы отомстят за неудачу в чемпионате?
  • «Наполи» — «Специя». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Очередная победа «Аякса» с крупным счетом?
  • «Аякс» — «Виллем II». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    •  Играть Бонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.72
  • Экспресс дня 28 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Наполи — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Аякс — Виллем II
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Алькояно — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Торино — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Лион — Бордо
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Монреаль — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры