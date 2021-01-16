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    Лев признан лучшим тренером десятилетия в сборных по версии IFFHS

    Футбол Сборная Германии Футбол Германии Сборная Франции Футбол Франции Сборная Бразилии Сборная Украины Футбол Украины
    Наставник сборной Германии Йоахим Лев занял первое место в рейтинге лучших тренеров десятилетия среди национальных команд по версии IFFHS.

    Йоахим Лев
    Йоахим Лев

    В период с 2011 по 2020 год немецкая сборная под руководством Лева выиграла чемпионат мира-2014, Кубок конфедераций-2017 и дважды становилась бронзовым призером чемпионата Европы (в 2012 и 2016 годах).

    Второй — тренер французской команды Дидье Дешам. На третьем месте Тите, возглавляющий сборную Бразилии.

    В список также вошел главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, заняв 17-е место.

    Топ 20 тренеров десятилетия в сборных по версии IFFHS:

    1. Йоахим Лев (сборная Германии)
    2. Дидье Дешам (Франция)
    3. Тите (Бразилия)
    4. Оскар Табарес (Уругвай)
    5. Фернанду Сантуш (Португалия)
    6. Висенте Дель Боске (ранее — Испания)
    7. Роберто Мартинес (Бельгия)
    8. Хосе Пекерман (ранее — Колумбия)
    9. Марк Вильмотс (ранее — Бельгия)
    10. Гарет Саутгейт (Англия)
    11. Хорхе Самполи (ранее — Чили, Аргентина)
    12. Алехандро Сабелья (ранее — Аргентина)
    13. Чезаре Пранделли (ранее — Италия)
    14. Крис Коулман (ранее — Уэльс)
    15. Джамель Бельмади (Алжир)
    16. Златко Далич (Хорватия)
    17. Андрей Шевченко (Украина)
    18. Карлуш Кейруш (ранее — Иран, Колумбия)
    19. Янне Андерссон (Швеция)
    20. Ларс Лагербек (ранее — Исландия, Норвегия)

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