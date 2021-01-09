Флик: «Боруссия» безжалостно воспользовалась нашими ошибками

Главный тренеррассказал о причинах поражения в матче 15-го тура Бундеслиги противиз Менхенгладбаха (2:3).

«Гладбах был очень эффективен. Они безжалостно воспользовались нашими ошибками. В течение первых 30 минут мы показывали хороший футбол, задавали тон игре. Исход матча решили детали, а если конкретнее, то наши ошибки: потери мяча, в обороне мы принимали не лучшие решения. После 3:2 мы не смогли вернуться в игру так, как мы надеялись.

Поражения являются частью футбола. Тем не менее, мы очень хорошо вошли в игру. Но, в конце концов, поражение стало результатом наших действий. Это неприятно, и, само собой, мы разочарованы. Гладбах закрывал свободные зоны, играл на контратаках. Все это им удалось на пять с плюсом», — цитирует Флика официальный сайт «Баварии».

«Боруссия» набрала 24 очка и занимает седьмое место в лиге. «Бавария» пока остается лидером Бундеслиги с 33 очками на счету.