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    Флик: «Боруссия» безжалостно воспользовалась нашими ошибками

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    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал о причинах поражения в матче 15-го тура Бундеслиги против «Боруссии» из Менхенгладбаха (2:3).

    Ханс-Дитер Флик
    Ханс-Дитер Флик

    «Гладбах был очень эффективен. Они безжалостно воспользовались нашими ошибками. В течение первых 30 минут мы показывали хороший футбол, задавали тон игре. Исход матча решили детали, а если конкретнее, то наши ошибки: потери мяча, в обороне мы принимали не лучшие решения. После 3:2 мы не смогли вернуться в игру так, как мы надеялись.

    Поражения являются частью футбола. Тем не менее, мы очень хорошо вошли в игру. Но, в конце концов, поражение стало результатом наших действий. Это неприятно, и, само собой, мы разочарованы. Гладбах закрывал свободные зоны, играл на контратаках. Все это им удалось на пять с плюсом», — цитирует Флика официальный сайт «Баварии».

    «Боруссия» набрала 24 очка и занимает седьмое место в лиге. «Бавария» пока остается лидером Бундеслиги с 33 очками на счету.

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