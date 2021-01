Защитникподписал профессиональный контракт с «Арсеналом» и присоединился к молодежной (U-23) команде «канониров», сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Рекик выступал за сборную Нидерландов U18, но впоследствии стал играть за молодежную сборную Туниса.

Отметим, что футболист не провел ни одного матча за первую команду «Герты».

Welcome to The Arsenal, Omar Rekik 👋 https://t.co/9yMeRffwt8