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    Гол Де Йонга принес «Барселоне» победу над «Уэской»

    «Уэска» — «Барселона»: счет матча 0:1, обзор голов

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    В матче 17-го тура чемпионата Испании «Уэска» потерпела домашнее поражение от «Барселоны» со счетом 0:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный гол был забит на 27-й минуте. Месси без сопротивления навесил на дальнюю штангу, откуда ворота хозяев с нескольких метров расстрелял Френки де Йонг.

    Футбол. Испания. Примера
    Уэска — Барселона 0:1
    Гол: 0:1 Френки де Йонг (27') Уэска: Alvaro Fernandez, Pablo Insua, Хавьер Галан, Хорхе Пулидо (Juan Carlos, 72'), Димитриос Сиовас, Pedro Mosquera, Mikel Rico (Идрисса Думбия, 65'), Хайме Сеоане (Давид Феррейро, 72'), Рафаэль Мир Висенте, Sergio Gomez (Синдзи Окадзаки, 72'), Javi Ontiveros Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Серджино Дест (Oscar Mingueza, 75'), Рональд Араухо, Клеман Лангле, Жорди Альба, Серхио Бускетс (Миралем Пьянич, 75'), Pedri, Френки де Йонг, Мартин Брайтвайт (Антуан Гризманн, 81'), Лионель Месси, Усман Дембеле Предупреждение: Javi Ontiveros (84')

    «Барселона» после этой победы поднялась на пятое место в турнирной таблице Примеры. «Уэска» находится на 20-й строчке. 0

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