Криштиану Роналду — лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer Awards

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалииполучил премию как футболист столетия на ежегодной церемонии вручения наград, проходящей в Дубае.

35-летний Роналду за свою карьеру выигрывал чемпионаты Англии, Испании и Италии, многократно становился обладателем Кубков и Суперкубков стран. На его счету пять побед в Лиге чемпионов.

Роналду три раза становился обладателем «Золотого мяча». Со сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы 2016 года.

🏆 Congratulations to 🇵🇹 CRISTIANO RONALDO on winning the ⁣Globe Soccer Award for the⁣ PLAYER OF THE CENTURY 2001-2020⁣ 👏#CristianoRonaldo #CR7 #Bvlgari #GlobeSoccer pic.twitter.com/Y8Bg2ZfapO — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс получили специальную премию за достижения за свою карьеру в футболе.

33-летний Пике выигрывал 8 раз чемпионат Испании, по 6 раз побеждал в Кубке и Суперкубке страны, трижды выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В составе сборной Испании он побеждал на чемпионате мира и чемпионате Европы.

39-летний Касильяс становился чемпионом Испании (5 раз), обладателем Кубка (2), Суперкубка страны (4).

Побеждал трижды в Лиге чемпионов, дважды — в Суперкубке УЕФА, становился победителем Межконтинентального кубка и клубного чемпионата мира.

Со сборной Испании он дважды выигрывал чемпионат Европы и один раз — чемпионат мира.

Лучший агент 21-го века (годы с 2001-го по 2020-й). — Жорже Мендеш, представляющий интересы Криштиану Роналду.

