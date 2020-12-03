Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Оливье Жиру
globallookpress.com
Так, в число претендентов вошли: нападающий «Челси» Оливье Жиру, форвард «Интера» Ромелу Лукаку, игрок «Зальцбурга» Мергим Бериша и полузащитник «Истанбул Башакшехир» Ирфан Кахведжи.
Жиру отметился покером в матче с «Севильей» (4:0), Лукаку оформил дубль в игре с менхенгладбахской «Боруссией» (3:2), два гола Бериша помогли обыграть «Локомотив» (3:1), а Кахведжи оформил хет-трик в ворота «Лейпцига» (3:4).
Who are you voting for?— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 2, 2020
⭐️ Olivier Giroud
⭐️ İrfan Can Kahveci
⭐️ Romelu Lukaku
⭐️ Mergim Berisha#UCLPOTW | @FTBSantander | #UCL
Напомним, что по итогам четвертого тура групповой стадии ЛЧ лучшим игроком был признан нападающий «Аякса» Душан Тадич, отметившийся двумя результативными передачами в игре с «Мидтьюлланном» (3:1).