Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА огласил номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам матчей пятого тура группового этапа турнира.

Так, в число претендентов вошли: нападающий «Челси» Оливье Жиру, форвард «Интера» Ромелу Лукаку, игрок «Зальцбурга» Мергим Бериша и полузащитник «Истанбул Башакшехир» Ирфан Кахведжи.

Жиру отметился покером в матче с «Севильей» (4:0), Лукаку оформил дубль в игре с менхенгладбахской «Боруссией» (3:2), два гола Бериша помогли обыграть «Локомотив» (3:1), а Кахведжи оформил хет-трик в ворота «Лейпцига» (3:4).

Who are you voting for?

⭐️ Olivier Giroud

⭐️ İrfan Can Kahveci

⭐️ Romelu Lukaku

⭐️ Mergim Berisha#UCLPOTW | @FTBSantander | #UCL