Гаттузо: «Наполи» должен играть с такой интенсивностью в каждом матче

Дженнаро Гаттузо
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«Мы должны играть с такой же интенсивностью в каждом матче. У нас должна быть такая же атмосфера в автобусе, раздевалке и на поле. Ничто не принимать как должное.
Отношение мне очень понравилось. Сегодня, когда кто-то ошибался, то партнеры поддерживали, а не посылали его куда подальше. Это мне нравится.
Возможно, есть моя вина. Иногда я бываю спокойным, чтобы не нервировать игроков. Теперь понимаю, что ситуацию нельзя отпускать — нужно контролировать. Времена изменились.
У нас есть проблема в менталитете. Нужно найти баланс, играя в хороший футбол, но в команде», — заявил Гаттузо Sky Sport Italia. 0