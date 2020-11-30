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    Гаттузо: «Наполи» должен играть с такой интенсивностью в каждом матче

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    Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (4:0).

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо

    «Мы должны играть с такой же интенсивностью в каждом матче. У нас должна быть такая же атмосфера в автобусе, раздевалке и на поле. Ничто не принимать как должное.

    Отношение мне очень понравилось. Сегодня, когда кто-то ошибался, то партнеры поддерживали, а не посылали его куда подальше. Это мне нравится.

    Возможно, есть моя вина. Иногда я бываю спокойным, чтобы не нервировать игроков. Теперь понимаю, что ситуацию нельзя отпускать — нужно контролировать. Времена изменились.

    У нас есть проблема в менталитете. Нужно найти баланс, играя в хороший футбол, но в команде», — заявил Гаттузо Sky Sport Italia. 0

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