Гаттузо: «Наполи» должен играть с такой интенсивностью в каждом матче

Главный тренерподвел итоги матча 9-го тура чемпионата Италии против(4:0).

«Мы должны играть с такой же интенсивностью в каждом матче. У нас должна быть такая же атмосфера в автобусе, раздевалке и на поле. Ничто не принимать как должное.

Отношение мне очень понравилось. Сегодня, когда кто-то ошибался, то партнеры поддерживали, а не посылали его куда подальше. Это мне нравится.

Возможно, есть моя вина. Иногда я бываю спокойным, чтобы не нервировать игроков. Теперь понимаю, что ситуацию нельзя отпускать — нужно контролировать. Времена изменились.

У нас есть проблема в менталитете. Нужно найти баланс, играя в хороший футбол, но в команде», — заявил Гаттузо Sky Sport Italia. 0