Флик: У «Атлетико» лучшая в Пример оборона и вторая лучшая атака

Главный тренер «Баварии»рассказал о подготовке к матчу 5-го ура группового этапа Лиги чемпионов св Мадриде.

В первом матче «Бавария» победила в Мюнхене со счетом 4:0. Немецкий клуб уже гарантировал себе выход из группы.

«Мануэль Нойер, Роберт Левандовски и Леон Горецка в Мадрид не полетят. Корентен Толиссо тоже не сыграет.

В воротах сыграет Александер Нюбель. Он доказывает свой класс на тренировках и производит хорошее впечатление. Еще он хорошо сыграл в кубке.

"Атлетико" идет на втором месте в "Ла Лиге" и может занять первое, если выиграет свой матч в запасе. Мы очень ждем этого матча.

У "Атлетико" лучшая в "примере" оборона и вторая лучшая атака», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0