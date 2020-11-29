«Вест Бромвич» — «Шеффилд»: счет матча 1:0, обзор голов

В матче 10-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 1:0.

Единственный мяч был забит на 13-й минуте. После подачи с углового с правого фланга первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной оказался Галлахер и ударом в касание низом отправил мяч в угол ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Бромвич — Шеффилд Юнайтед 1:0 Гол: 1:0 Конор Галлахер (13') Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Бранислав Иванович, Дарнелл Ферлонг, Матеус Перейра, Конор Таунсенд (Мэтт Филлипс, 75'), Конор Галлахер, Ромен Сойерс, Каллум Робинсон (Хал Робсон-Кану, 65'), Карлан Ахирни-Грант (Филип Кровинович, 75') Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Крис Башам, Джон Иган, Kean Bryan (Крис Башам, 63'), Джордж Балдок, Джон Флек, Сандер Берге, Макс Лоу, Оливер Норвуд (Риан Брустер, 54'), Оливер Макбарни, Оливер Бёрк (Ли Муссе, 74') Предупреждения: Бранислав Иванович (2'), Оливер Норвуд (10'), Сандер Берге (20'), Джон Иган (58'), Матеус Перейра (86')

«Вест Бромвич» после этой победы покинул зону вылета и поднялся на 17-е место. «Шеффилд Юнайтед» продолжает замыкать турнирную таблицу АПЛ, имея в активе лишь одно очко. 0