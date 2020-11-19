«Манчестер Сити» продлил контракт с главным тренером

«Манчестер Сити» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды

Новое соглашение английского клуба с испанским специалистом рассчитано до конца сезона 2022/23.

«С момента, как я возглавил "Манчестер Сити", я почувствовал себя нужным в клубе и в самом городе со стороны игроков, персонала, болельщиков и владельца клуба. Мы многого достигли с тех пор, выигрывали матчи и трофеи, и очень гордимся этими успехами.

Такая поддержка — лучшее, что может быть в карьере любого тренера. У меня есть все, что я мог бы пожелать для успешного выполнения своей работы, и я поражен тем доверием, которое проявило ко мне руководство клуба, продлившее соглашение», — заявил Гвардиола.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году и с тех пор привел «горожан» к победам в Премьер-лиге (дважды), Кубке Англии, Кубке футбольной лиги Англии (трижды) и Суперкубке Англии (дважды). 0