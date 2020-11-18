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    Тотти предложили вернуться в «Рому»

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    Руководство итальянской «Ромы» предложило Франческо Тотти вернуться в клуб.

    Франческо Тотти
    Франческо Тотти

    По данным La Gazzetta dello Sport, Тотти предложили должность в клубе в ходе встречи с владельцами «Ромы» Дэном и Райаном Фридкиными. На этой встрече также присутствовал генеральный директор клуба Гвидо Фиенга.

    Тотти предложили роль представителя клуба, однако это его не устроило. Он хочет занимать должность, которая предполагает принятие решений — например, технического директора.

    Стороны договорились провести еще одну встречу.

    44-летний Тотти на протяжении всей карьеры выступал за «Рому» и повесил бутсы на гвоздь в 2017 году. С 2017 по 2019 он занимал пост директора клуба. 0

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