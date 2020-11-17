Семин: Будущее в «Локомотиве» у меня есть, но без Кикнадзе

Бывший главный тренер «Локомотива»заявил, что допускает свое возвращение в клуб в случае ухода гендиректора

Специалист покинул «Локо» этим летом в связи с истечением срока соглашения, после отставки он неоднократно критиковал Кикнадзе.

«Самое лучшее для "Локомотива", если Кикнадзе уйдет. Болельщики пойдут на трибуны, спонсоры придут к клубу.

У каждого тренера есть работа, он ее хорошо или плохо выполняет. Моя совесть чиста, я считаю, что проделал свою работу не просто хорошо, а отлично.

Чемпионы, два раза серебряные медали, игроки в цене выросли. Ну что еще надо, какой должен быть тренер?

Могу ли вернуться в "Локомотив"? У меня с ним будущее есть, только без генерального директора. Хочу ли сам управлять? Ну посмотрим, жизнь покажет!», — сказал Семин в эфире «Матч ТВ» 0