«Лейпциг» — ПСЖ: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче на 6-й минуте открыли парижане. Юпамекано «обрезался», сделав плохую передачу назад, которую перехватил Кин.
Мойзе убежал к штрафной и выполнил передачу на ход Ди Марии, а тот ворвался в штрафную и пробил низом в дальний угол.
На 16-й минуте был назначен пенальти в ворота «Лейпцига» — мяч попал Юпамекано в руку в штрафной после удара Кина.
Ди Мария пробил с «точки» в правый нижний угол, а голкипер Гулачи, угадав направление удара, вытащил мяч из-под штанги.
На 41-й минуте Форсберг с левого фланга покатил мяч на Анхелиньо, тот обработал его и прострелил направо, на Нкунку, который отличным ударом поразил левый нижний угол ворот ПСЖ.
А на 56-й минуте пенальти был назначен в ворота ПСЖ — Анхелиньо навесил с левого фланга в штрафную, и Кимпембе в борьбе с Форсбергом сыграл рукой.
Форсберг мощно пробил с «точки» в левый нижний угол, Навас прыгнул в ту же сторону и коснулся мяча, но не смог помешать ему юркнуть под штангу.
На 69-й минуте ПСЖ остался в меньшинстве — Идрисса Гейе грубо нарушил правила в столкновении с Айдаром Гейе и получил вторую жёлтую карточку.
А в компенсированное время вторую желтую карточку получил Преснел Кимпембе, оставив ПСЖ вдевятером.
Группа Н: 1. «МЮ» — 6 очков, 2. «Лейпциг» — 6, 3. ПСЖ — 3, 4. «Истанбул» — 3.
В 4-м туре «Лейпциг» сыграет с ПСЖ в Париже, а «МЮ» примет «Истанбул» на «Олд Траффорд». 0