«Лейпциг» — ПСЖ: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионоводержал домашнюю победу надсо счетом 2:1

Счет в матче на 6-й минуте открыли парижане. Юпамекано «обрезался», сделав плохую передачу назад, которую перехватил Кин.

Мойзе убежал к штрафной и выполнил передачу на ход Ди Марии, а тот ворвался в штрафную и пробил низом в дальний угол.

На 16-й минуте был назначен пенальти в ворота «Лейпцига» — мяч попал Юпамекано в руку в штрафной после удара Кина.

Ди Мария пробил с «точки» в правый нижний угол, а голкипер Гулачи, угадав направление удара, вытащил мяч из-под штанги.

На 41-й минуте Форсберг с левого фланга покатил мяч на Анхелиньо, тот обработал его и прострелил направо, на Нкунку, который отличным ударом поразил левый нижний угол ворот ПСЖ.

А на 56-й минуте пенальти был назначен в ворота ПСЖ — Анхелиньо навесил с левого фланга в штрафную, и Кимпембе в борьбе с Форсбергом сыграл рукой.

Форсберг мощно пробил с «точки» в левый нижний угол, Навас прыгнул в ту же сторону и коснулся мяча, но не смог помешать ему юркнуть под штангу.

На 69-й минуте ПСЖ остался в меньшинстве — Идрисса Гейе грубо нарушил правила в столкновении с Айдаром Гейе и получил вторую жёлтую карточку.

А в компенсированное время вторую желтую карточку получил Преснел Кимпембе, оставив ПСЖ вдевятером.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H РБ Лейпциг — ПСЖ 2:1 Голы: 0:1 Анхель Ди Мария (6'), 1:1 Кристофер Нкунку (42'), 2:1 Эмиль Форсберг (пенальти) (57') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Деотшанкюль Юпамекано, Ибраима Конате, Анхелиньо, Марсель Забитцер (Кевин Кампль, 90'), Амаду Айдара (Тайлер Адамс, 76'), Эмиль Форсберг (Джастин Клюйверт, 76'), Кристофер Нкунку, Норди Мукиэле (Бенджамин Хенрихс, 64'), Даниэль Ольмо (Юссуф Поульсен, 64') ПСЖ: Кейлор Навас, Преснел Кимпембе, Перейра Данилу, Лейвин Курзава (Mitchel Bakker, 73'), Алессандро Флоренци (Рафинья, 84'), Маркос Маркиньос, Андер Эррера, Идрисса Гана Гейе, Анхель Ди Мария, Мойзе Кин, Пабло Сарабия (Тило Керер, 73') Предупреждения: Деотшанкюль Юпамекано (15'), Преснел Кимпембе (19'), Ибраима Конате (25'), Идрисса Гана Гейе (37'), Лейвин Курзава (68'), Идрисса Гана Гейе (69'), Преснел Кимпембе (90')

Группа Н: 1. «МЮ» — 6 очков, 2. «Лейпциг» — 6, 3. ПСЖ — 3, 4. «Истанбул» — 3.

В 4-м туре «Лейпциг» сыграет с ПСЖ в Париже, а «МЮ» примет «Истанбул» на «Олд Траффорд». 0