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    РФС: Судья ошибочно засчитал первый гол «Спартака» в ворота «Краснодара»

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    Главный арбитр матча 12-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (1:3) Владислав Безбородов допустил две ошибки во время матча, одна из которых стала результативной.

    Владислав Безбородов
    Владислав Безбородов

    К такому выводу пришла Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС, сообщил официальный сайт РФС.

    «Краснодар» обратился в комиссию с просьбой рассмотреть эпизод с голом на 12-й минуте и фиксацией нарушения правил со стороны игрока Александра Мартыновича на 65-й минуте.

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    • Комиссия приняла следующие решения:

    «1. Судья ошибочно засчитал гол в ворота "Краснодара" на 12-й минуте матча.

    Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист "Спартака" №19 Эсекьель Понсе совершил толчок защитника команды соперника рукой перед тем как забить гол. Данное действие непосредственно привело к потере последним баланса, падению и утрате возможности совершать активные оборонительные действия, несмотря на изначально более выгодную позицию на поле. Как следствие, именно в результате нарушения Правил игры нападающим стала возможной сама голевая ситуация, и такой гол должен быть отменен.

    2. Судья ошибочно зафиксировал нарушение Правил игры со стороны игрока "Краснодара" №4 Александра Мартыновича в эпизоде на 65-й минуте.

    Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что между игроками имел место обычный игровой контакт с обоюдным использованием рук в борьбе за позицию на футбольном поле при пробитии штрафного удара». 0

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