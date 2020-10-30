РФС: Судья ошибочно засчитал первый гол «Спартака» в ворота «Краснодара»

Главный арбитр матча 12-го тура РПЛдопустил две ошибки во время матча, одна из которых стала результативной.

К такому выводу пришла Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС, сообщил официальный сайт РФС.

«Краснодар» обратился в комиссию с просьбой рассмотреть эпизод с голом на 12-й минуте и фиксацией нарушения правил со стороны игрока Александра Мартыновича на 65-й минуте.

Комиссия приняла следующие решения:

«1. Судья ошибочно засчитал гол в ворота "Краснодара" на 12-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист "Спартака" №19 Эсекьель Понсе совершил толчок защитника команды соперника рукой перед тем как забить гол. Данное действие непосредственно привело к потере последним баланса, падению и утрате возможности совершать активные оборонительные действия, несмотря на изначально более выгодную позицию на поле. Как следствие, именно в результате нарушения Правил игры нападающим стала возможной сама голевая ситуация, и такой гол должен быть отменен.

2. Судья ошибочно зафиксировал нарушение Правил игры со стороны игрока "Краснодара" №4 Александра Мартыновича в эпизоде на 65-й минуте.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что между игроками имел место обычный игровой контакт с обоюдным использованием рук в борьбе за позицию на футбольном поле при пробитии штрафного удара». 0