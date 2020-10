Назван самый быстрый игрок Лиги чемпионов в сезоне-2019/2020

УЕФА составил рейтинг, в котором назвал имена футболистов, показавших максимальную скорость в Лиге чемпионов прошлого сезона.

Часть технического отчета УЕФА опубликовал у себя в твиттере журналист The Independent Мигель Дилейни.

Рейтинг возглавил нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. В матче с «Баварией» в финале турнира 21-летний футболист в одном из эпизодов разогнался до 33,98 км/ч.

На втором месте в списке значится защитник «Лейпцига» Лукас Клостерманн — 33,82 км/ч. Замкнул первую тройку защитник «Аталанты» Ханс Хатебур с показателем 33,71 км/ч.

Very interesting from Uefa's technical report of last season's Champions League — the fastest sprinters

Mbappe predictably on top pic.twitter.com/gIqHjJvS1C