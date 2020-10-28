Назван самый быстрый игрок Лиги чемпионов в сезоне-2019/2020

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    УЕФА составил рейтинг, в котором назвал имена футболистов, показавших максимальную скорость в Лиге чемпионов прошлого сезона.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Часть технического отчета УЕФА опубликовал у себя в твиттере журналист The Independent Мигель Дилейни.

    Рейтинг возглавил нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. В матче с «Баварией» в финале турнира 21-летний футболист в одном из эпизодов разогнался до 33,98 км/ч.

    На втором месте в списке значится защитник «Лейпцига» Лукас Клостерманн — 33,82 км/ч. Замкнул первую тройку защитник «Аталанты» Ханс Хатебур с показателем 33,71 км/ч.

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