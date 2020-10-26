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    «Ювентус» без Роналду не справился с «Вероной»

    «Ювентус» — «Верона»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Верона Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Туринский «Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Вероной» (1:1) в матче 5-го тура итальянской Серии А.

    «Ювентус»
    «Ювентус»

    Счёт в матче был открыт гостями во втором тайме — на 60-й минуте автором забитого мяча стал Андреа Фавилли, вышедший на замену пятью минутами ранее, а уже спустя две минуты после гола покинуший поле.

    «Ювентус» восстановил равновесие на 77-й минуте благодаря голу Деяна Кулушевски с передачи Альваро Мораты.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Верона 1:1
    Голы: 0:1 Андреа Фавилли (60'), 1:1 Деян Кулушевски (77') Ювентус: Войцех Щенсны, Данило, Леонардо Бонуччи (Gianluca Frabotta, 75'), Мерих Демирал, Артур, Аарон Рэмси (Джакомо Вриони, 90'), Хуан Куадрадо, Адриен Рабьо, Федерико Бернардески (Деян Кулушевски, 61'), Альваро Мората, Пауло Дибала Верона: Марко Сильвестри, Matteo Lovato, Федерико Чеккерини (Джанджакомо Маньяни, 55'), Алан Эмпереур, Марко Давиде Фараони, Дарко Лазович, Маттиа Цаканьи, Роналду Виейра, Никола Калинич (Андреа Фавилли, 55'), Адриен Тамез (Ivan Ilic, 51'), Эбрима Колли Предупреждения: Роналду Виейра (39'), Дарко Лазович (56'), Алан Эмпереур (69'), Деян Кулушевски (90'), Марко Давиде Фараони (90')

    Отметим, что в матче не принимал участие лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду, который ранее заразился коронавирусом.

    «Ювентус» во втором туре подряд теряет очки, команда находится на пятом месте в турнирной таблице Серии А. «Верона» занимает восьмую строчку. 0

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