Коутиньо получил травму бедра в матче с «Реалом»

Полузащитник «Барселоны»в домашнем матче чемпионата Испании против «Реала» (1:3) травмировал двуглавую мышцу левого бедра, сообщает клубная пресс-служба.

Бразилец вышел в стартовом составе команды Рональда Кумана и отыграл встречу 7-го тура Примеры от начала до конца.

Всего в нынешнем сезоне после возвращения из «Баварии» 28-летний Коутиньо сыграл шесть матчей с учетом всех турниров, забив два мяча и сделав две результативные передачи.

Сроки восстановления хавбека пока неизвестны. По данным Mundo Deportivo, Коутиньо точно пропустит следующие матчи с «Ювентусом» в ЛЧ (28 октября) и «Алавесом» в Ла Лиге (31 октября). 0