СМИ: Будущее Зидана в «Реале» зависит от матчей с «Барселоной» и «Боруссией»

Руководство мадридскогоуже в самое ближайшее время может уволитьс поста главного тренера.

По информации L`Equipe, будущее французского специалиста зависит от ближайших матчей «Королевского клуба» против «Барселоны» и менхенгладбахской «Боруссии».

В случае неудачных результатов президент «Реала» Флорентино Перес, скорее всего, прекратит сотрудничество с Зиданом, который вернулся в команду в начале предыдущего сезона.

Ранее сообщалось, что в качестве замены Зидану в «Реале» рассматривают кандидатуры Маурисио Почеттино и Рауля, который возглавляет молоежную команду мадридского клуба.

На этой неделе «Реал» сенсационно проиграл на своем поле донецкому «Шахтеру» (2:3) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. А перед этим «Королевский клуб» уступил дома «Кадису» (0:1). 0