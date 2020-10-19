Сульшер: Матч с ПСЖ станет для нас самым серьезным испытанием за последнее время

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»поделился ожиданиями перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с

«Все хотят играть в Лиге чемпионов. Мы получили в соперники участника финальной стадии, "Лейпциг" в прошлом сезоне дошел до полуфинала.

Рады, что к нам вернется Рафаэл [с "Инстанбулом"]. Это фантастическая группа для нас. Команда впервые сыграет с лучшими.

Ближайший матч станет для нас самым серьезным испытанием за последнее время.

Разумеется, победа над "ПСЖ" в 2019 году уже история. Это в прошлом. Тот матч не имеет ничего общего с этой игрой.

У нас другая команда, у них другая команда, и это другая стадия турнира», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0