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    Сульшер: Матч с ПСЖ станет для нас самым серьезным испытанием за последнее время

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с ПСЖ.

    Оле-Гуннар Сульшер
    Оле-Гуннар Сульшер

    «Все хотят играть в Лиге чемпионов. Мы получили в соперники участника финальной стадии, "Лейпциг" в прошлом сезоне дошел до полуфинала.

    Рады, что к нам вернется Рафаэл [с "Инстанбулом"]. Это фантастическая группа для нас. Команда впервые сыграет с лучшими.

    Ближайший матч станет для нас самым серьезным испытанием за последнее время.

    Разумеется, победа над "ПСЖ" в 2019 году уже история. Это в прошлом. Тот матч не имеет ничего общего с этой игрой.

    У нас другая команда, у них другая команда, и это другая стадия турнира», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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