Флик: Был отрезок, в котором «Бавария» была слишком беспечна

Главный тренеротметил, что мюнхенцы провели хороший матч против(4:1) в 4-м туре чемпионата Германии.

«Игра в первом тайме была близка к той, что мы себе представляем. Но был пятиминутный отрезок, в котором мы были слишком беспечны. Это мне не понравилось, мы сами усложнили себе жизнь.

Для меня Мюллер наряду с Левандовски был одним из лучших футболистов матча. Конечно, мы можем лучше обороняться, но сейчас нам не хватает нескольких тренировок. Это будет вызов, но альтернативы нет, поэтому мы принимаем ситуацию такой, какая она есть», — цитирует Флика пресс-служба клуба.

В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает второе место (9 очков), а «Арминия» — 14-е (4 очка). 0