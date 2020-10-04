«Локомотив» — «Химки»: счет матча 2:1, обзор голов

обыгралв матче 10-го тура РПЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 25-й минуте встречи форвард «Локо» Виталий Лисакович замкнул подачу с углового, забив свой дебютный гол за «железнодорожников».

На 46-й минуте Кирилл Боженов воспользовался передачей Ильи Кухарчука и сравнял счет.

Победу «Локомотиву» принес Владислав Игнатьев. 33-летний полузащитник забил свой первый гол в сезоне на 55-й минуте.

Отметим, что после перерыва в составе подмосковной команды дебютировал полузащитник Денис Глушаков, выступавший за «Локомотив» с 2005 по 2013 год.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Химки 2:1 Голы: 1:0 Виталий Лисакович (25'), 1:1 Кирилл Боженов (46'), 2:1 Владислав Игнатьев (55') Локомотив: Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Ведран Чорлука (Даниил Куликов, 35'), Мурило Серкейра, Мацей Рыбусь, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук (Дмитрий Рыбчинский, 90'), Владислав Игнатьев, Станислав Магкеев, Эдер, Виталий Лисакович (Рифат Жемалетдинов, 80') Химки: Илья Лантратов, Брайан Идову, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Данил Липовой (Мохамед Конате, 65'), Евгений Гапон, Кирилл Боженов, Владимир Дядюн (Камран Алиев, 87'), Александр Трошечкин, Исламбек Куат (Денис Глушаков, 46'), Илья Кухарчук (Резиуан Мирзов, 65') Предупреждения: Егор Данилкин (9'), Евгений Гапон (45'), Денис Глушаков (90'), Дмитрий Тихий (90')

Эта победа стала для «Локомотива» третьей подряд в чемпионате России, московский клуб вышел на четвертое место в таблице РПЛ, обойдя «Ростов» и «Сочи». «Химки» потерпели шестое поражение и идут на 14-й позиции. 0