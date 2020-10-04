ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Зенит»Двоевластие сохранилось. «Спартак» не отпустил «Зенит» в чемпионской гонке
  • 15:54
    • Дебютный гол Лисаковича принес «Локомотиву» победу над «Химками»
  • 12:16
    • «Локомотив» согласовал контракт с экс-игроком «Спартака»
  • 16:12
    • «Вест Хэм» крупно обыграл «Лестер», «Саутгемптон» одолел «Вест Бромвич»
  • 15:54
    • EA опубликовала список топ-10 снайперов в NHL 21
  • 15:33
    • «Аталанта» разгромила «Кальяри»
    Все новости спорта

    Дебютный гол Лисаковича принес «Локомотиву» победу над «Химками»

    «Локомотив» — «Химки»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Футбол России РПЛ Локомотив Химки Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    «Локомотив» обыграл «Химки» в матче 10-го тура РПЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 25-й минуте встречи форвард «Локо» Виталий Лисакович замкнул подачу с углового, забив свой дебютный гол за «железнодорожников».

    На 46-й минуте Кирилл Боженов воспользовался передачей Ильи Кухарчука и сравнял счет.

    Победу «Локомотиву» принес Владислав Игнатьев. 33-летний полузащитник забил свой первый гол в сезоне на 55-й минуте.

    Отметим, что после перерыва в составе подмосковной команды дебютировал полузащитник Денис Глушаков, выступавший за «Локомотив» с 2005 по 2013 год.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Химки 2:1
    Голы: 1:0 Виталий Лисакович (25'), 1:1 Кирилл Боженов (46'), 2:1 Владислав Игнатьев (55') Локомотив: Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Ведран Чорлука (Даниил Куликов, 35'), Мурило Серкейра, Мацей Рыбусь, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук (Дмитрий Рыбчинский, 90'), Владислав Игнатьев, Станислав Магкеев, Эдер, Виталий Лисакович (Рифат Жемалетдинов, 80') Химки: Илья Лантратов, Брайан Идову, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Данил Липовой (Мохамед Конате, 65'), Евгений Гапон, Кирилл Боженов, Владимир Дядюн (Камран Алиев, 87'), Александр Трошечкин, Исламбек Куат (Денис Глушаков, 46'), Илья Кухарчук (Резиуан Мирзов, 65') Предупреждения: Егор Данилкин (9'), Евгений Гапон (45'), Денис Глушаков (90'), Дмитрий Тихий (90')

    Эта победа стала для «Локомотива» третьей подряд в чемпионате России, московский клуб вышел на четвертое место в таблице РПЛ, обойдя «Ростов» и «Сочи». «Химки» потерпели шестое поражение и идут на 14-й позиции. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» и «Севилья» много не забьют
  • «Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «Краснодару» будет тяжело после матча в Греции?
  • «Динамо» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Будет ли равной игра на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.74
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бавария — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сочи — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Леванте — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры