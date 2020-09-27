ЦСКА — «Локомотив»: счет матча 0:1, обзор гола

Московскийпотерпел домашнее поражение от столичного(0:1) в матче 9-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 45-й минуте. Эдер здорово поборолся и прострелил в штрафную, Игнатьев пальнул в нижний угол — Акинфеев в падении отразил мяч.

Но подбор остался за «железнодорожниками», Миранчук сделал пас в центр, а Федор Смолов в касание переправил мяч в сетку ворот.

На 59-й минуте ЦСКА остался в меньшинстве. Бистрович пошёл прямой ногой на Игнатьева и получил вторую жёлтую карточку.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Локомотив 0:1 Гол: 0:1 Фёдор Смолов (45') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников (Адольфо Гайч, 87'), Вадим Карпов, Никола Влашич, Чидера Эджук (Арнор Сигурдссон, 77'), Бактийор Зайнутдинов (Фёдор Чалов, 67'), Константин Кучаев (Наяир Тикнизян, 78'), Кристиян Бистрович, Иван Обляков Локомотив: Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Ведран Чорлука, Мурило Серкейра, Станислав Магкеев, Антон Миранчук (Франсуа Камано, 80'), Владислав Игнатьев, Мацей Рыбусь, Даниил Куликов, Фёдор Смолов (Дмитрий Рыбчинский, 90'), Эдер Предупреждения: Кристиян Бистрович (8'), Кристиян Бистрович (60'), (70'), Гилерме (85')

ЦСКА занимает четвертое место, оставшись с 16 очками. «Локомотив» поднялся на седьмую строчку таблицы РПЛ, набрав 15 очков.

3 октября ЦСКА сыграет на выезде с «Уралом». 4 октября «Локомотив» примет «Химки». 0