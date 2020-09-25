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    Пятиборец Лесун: Без слез на российский футбол не взглянешь

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    Чемпион Олимпийских игр 2016 года по пятиборью Александр Лесун считает, что футболисты в России получают неоправданно большие деньги.

    Александр Лесун
    Александр Лесун

    «Я являюсь неоднократным чемпионом мира, чемпионом Олимпийских игр, а они за одну игру получают больше, чем я за три месяца. Как я могу к этому относиться? Сборная заняла 8-е место на мире — игроки получили заслуженных мастеров спорта.

    Я люблю футбол и прекрасно понимаю, за что люди получают деньги в английской Премьер-лиге и в Ла Лиге. Периодически смотрю наш чемпионат. Без слез не взглянешь. В том же волейболе и гандболе люди намного качественнее играют на международной арене.
    Внимание приковывается вообще к странным вещам. Когда была пандемия, я не понял, зачем "Матч ТВ" показывал чемпионат Беларуси. Для меня это убийственно.

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    • Неужели нельзя было крутить Олимпийские игры в записи и показать разные виды спорта? Нет, мы будем показывать матчи какой-нибудь "Ислочи", которая играет на уровне дворового футбола. Бред!

    Все знают про футбол, третий состав сборной, дело Кокорина и Мамаева, но никто не знает шахматистов, гимнастов, синхронисток и так далее. О пятиборцах так и вообще никто не имеет представления. Не понимаю такого», — приводит слова Лесуна Sport24. 0

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