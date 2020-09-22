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    Арустамян: «Спартак» попытается купить Хюсая, если сорвется трансфер Орье

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    Нобель Арустамян заявил, что в случае срыва трансфера защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье «красно-белые» попробуют приобрести албанского игрока «Наполи» Эльсеида Хюсая.

    Эльсеид Хюсай
    Эльсеид Хюсай

    «"Спартак" продолжает активные поиски правого защитника. Ситуация с Сержем Орье развивается достаточно стремительно, как об этом писали европейские СМИ последние два дня.

    Но не все так просто: у Орье серьезные семейные проблемы. Именно они могут помешать ему перебраться в Москву.

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    • Еще один кандидат на позицию — Эльсеид Хюсай из "Наполи", на которого "Спартак" переключил внимание. Клуб уже начал предварительные контакты и переговоры. В случае окончательного срыва сделки с Орье, именно Хюсай будет кандидатом на проблемную позицию красно-белых», — написал Арустамян в своем телеграм-канале. 0

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