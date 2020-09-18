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    Гунько: Комментировать нечего. На поле был только «Краснодар»

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    Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько высказался после разгромного поражения от «Краснодара» (2:7) в матче 8-го тура РПЛ.

    Дмитрий Гунько
    Дмитрий Гунько

    «Комментировать особо нечего. На поле была только одна команда — "Краснодар". Особо ярко "Краснодар" показал себя во втором тайме. В первом тайме мы ещё как-то пытались противодействовать. Замены, которые планировали, к сожалению, не усилили игру. В целом для нас это болезненный удар.

    Во втором тайме мы просто перестали успевать за "Краснодаром", противник поймал игру и прорвал нашу оборону. Мы были полностью сосредоточены на подготовке к матчу. Давление — часть нашей работы. Весь штаб понимает, откуда все слухи. Были бы победы, были бы очки», — цитирует Гунько «Чемпионат». 0

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