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    Капитан «Астон Виллы» продлил контракт с клубом

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    «Астон Вилла» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Джеком Грилишем.

    Джек Грилиш
    Джек Грилиш

    Новое соглашение бирмингемского клуба с 25-летним футболистом рассчитано на пять лет.

    «Я рад взять на себя это новое обязательство перед "Виллой". Это мой клуб, мой дом, и мне здесь очень хорошо», — заявил Грилиш.

    Хавбек является воспитанником «Астон Виллы» и выступает за основную команду с 2012 года. С тех пор он провел 187 матчей, забил 25 мячей и отдал 31 голевую передачу.

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