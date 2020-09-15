Капитан «Астон Виллы» продлил контракт с клубом

«Астон Вилла» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником

Новое соглашение бирмингемского клуба с 25-летним футболистом рассчитано на пять лет.

«Я рад взять на себя это новое обязательство перед "Виллой". Это мой клуб, мой дом, и мне здесь очень хорошо», — заявил Грилиш.

Хавбек является воспитанником «Астон Виллы» и выступает за основную команду с 2012 года. С тех пор он провел 187 матчей, забил 25 мячей и отдал 31 голевую передачу.

Ранее появилась информация, что услугами Грилиша интересовался «Манчестер Юнайтед», но затем отказался от его трансфера. 0