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    «Рубин» одержал выездную победу над «Динамо»

    «Динамо» — «Рубин»: счет 0:1, обзор голов

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    В матче 7-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» Леонида Слуцкого победил на выезде московское «Динамо» со счетом 1:0.

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    Победу «бордовым» принес Джордже Деспотович, который на 31 минуте матча реализовал пенальти.

    В составе хозяев были удалены Николай Комличенко и Сергей Паршивлюк. У гостей удалили Хван Ин-Бом.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Рубин 0:1
    Гол: 0:1 Джордже Деспотович (пенальти) (31') Динамо: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Дмитрий Скопинцев, Иван Ордец, Роман Евгеньев, Максимилиан Филипп (Сильвестр Игбун, 71'), Clinton N'Jie (Вячеслав Грулёв, 85'), Себастьян Шиманьски, Даниил Фомин (Игорь Школик, 85'), Шарль Каборе (Никола Моро, 58'), Николай Комличенко Рубин: Никита Медведев, Карл Старфельт, Михаил Мер, Силвие Бегич, Александр Зуев, In-Beom Hwang, Олег Шатов (Дарко Йевтич, 90'), Хвича Кварацхелия (Солтмурад Бакаев, 43'), Денис Макаров, Оливер Абильгор, Джордже Деспотович Предупреждения: Иван Ордец (2'), In-Beom Hwang (31'), Сергей Паршивлюк (35'), Николай Комличенко (47'), Николай Комличенко (52'), Максимилиан Филипп (55'), Денис Макаров (67'), Сергей Паршивлюк (90'), Михаил Мер (90'), In-Beom Hwang (90'), Силвие Бегич (90')

    «Рубин» вышел на 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. «Динамо» находится на строчку ниже. В активе хозяев тоже 11 пунктов. 0

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