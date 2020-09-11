СМИ: «Зениту» предложили хавбека «Интера»

Полузащитник «Интера»выставлен миланским клубом на продажу, сообщает FcInterNews.it

По данным издания, услуги 29-летнего уругвайца через посредников предложили «Зениту», который ищет усиление в центр поля.

Несмотря на то, что «Зенит» готов потратить на хавбека значительную сумму, клуб из Санкт-Петербурга ищет более атакующего полузащитника.

Кроме того, сам Весино в случае ухода из «Интера» предпочел бы перебраться в клуб АПЛ или Ла Лиги.

В минувшем сезоне Весино забил 3 гола и отдал 1 пас в 25 матчах. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь. 0