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    СМИ: «Зениту» предложили хавбека «Интера»

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    Полузащитник «Интера» Матиас Весино выставлен миланским клубом на продажу, сообщает FcInterNews.it.

    Матиас Весино
    Матиас Весино

    По данным издания, услуги 29-летнего уругвайца через посредников предложили «Зениту», который ищет усиление в центр поля.

    Несмотря на то, что «Зенит» готов потратить на хавбека значительную сумму, клуб из Санкт-Петербурга ищет более атакующего полузащитника.

    Кроме того, сам Весино в случае ухода из «Интера» предпочел бы перебраться в клуб АПЛ или Ла Лиги.

    В минувшем сезоне Весино забил 3 гола и отдал 1 пас в 25 матчах. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь. 0

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