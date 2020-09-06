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    Модрич хочет завершить карьеру в «Реале»

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    Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич заявил о том, что хочет завершить карьеру в «Королевском клубе».

    Лука Модрич
    Лука Модрич

    «Сейчас я уже не хочу строить больших планов. У меня остался один сезон контракта, поэтому хочу его провести максимально полезно. Я бы хотел завершить карьеру в Мадриде.

    Но это зависит не так от меня, как от клуба. Я готов доказать, что могу играть на высоком уровне еще несколько сезонов», — цитирует Модрича Mundo Deportivo.

    Модрич перешел в «Реал» из «Тоттенхэм Хотспур» в 2012 году. В составе мадридского клуба Модрич — победитель Лиги чемпионов (сезон-2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), чемпион Испании (сезон-2016/2017, 2019/2020), обладатель Кубка (сезон-2013/2014) и Суперкубка (2012, 2017, 2020) страны. 0

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