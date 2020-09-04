Санчес: Хотел уйти из «МЮ» после первой же тренировки

Полузащитникподелился воспоминаниями о своем трансфере изв 2018 году.

«Я многое осознал после первой же тренировки в "Манчестер Юнайтед". В тот день я вернулся домой и спросил у своей семьи и агента, не могу ли я разорвать контракт, чтобы вернуться в "Арсенал". Что-то было не так, но я уже подписал договор с "Манчестер Юнайтед".

Далее ничего не менялось. Мы не были единой командой. Футболисты зависят от внутренней среды, клуб должен быть семьей. В "МЮ" тогда такого не было, поэтому это отражалось на игре.

Меня постоянно обвиняли в неудачах команды. Я и сам себя критиковал, поскольку должен был играть лучше, но меня постоянно ругали, даже если я выходил на поле на несколько минут», — передает слова Санчеса Goal. 0