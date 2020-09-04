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    Санчес: Хотел уйти из «МЮ» после первой же тренировки

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    Полузащитник «Интера» Алексис Санчес поделился воспоминаниями о своем трансфере из «Арсенала» в «Манчестер Юнеайтед» в 2018 году.

    Алексис Санчес
    Алексис Санчес

    «Я многое осознал после первой же тренировки в "Манчестер Юнайтед". В тот день я вернулся домой и спросил у своей семьи и агента, не могу ли я разорвать контракт, чтобы вернуться в "Арсенал". Что-то было не так, но я уже подписал договор с "Манчестер Юнайтед".

    Далее ничего не менялось. Мы не были единой командой. Футболисты зависят от внутренней среды, клуб должен быть семьей. В "МЮ" тогда такого не было, поэтому это отражалось на игре.

    Меня постоянно обвиняли в неудачах команды. Я и сам себя критиковал, поскольку должен был играть лучше, но меня постоянно ругали, даже если я выходил на поле на несколько минут», — передает слова Санчеса Goal. 0

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