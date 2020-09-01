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    Семак считает второе место «Зенита» «неплохим результатом на данном отрезке»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результаты команды в первых шести турах РПЛ.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Главная особенность этого отрезка в том, что непросто было подготовиться сначала к Суперкубку, потом к первым турам после побед в Кубке и чемпионате. Это был очень большой выплеск — и физических сил, и эмоциональных.

    Поэтому ожидали, что в начале нового сезона нас ждут очень тяжелые матчи. Имею в виду насыщенный август, в котором мы сыграли 5 выездных и только 2 домашних матча. Но это нужно было пройти и остаться в числе команд, которые остаются наверху турнирной таблицы. Конечно, хочется всегда большего, но на данном отрезке это неплохой результат.

    Мы, конечно, зависим от наших нападающих. Но Сердар Азмун и Артем Дзюба в последних матчах выглядели подуставшими. Естественно, чтобы выигрывать, нужны голы. И в то время, когда у форвардов не клеится, нужны игроки, которые будут брать на себя ответственность и помогать.

    Были моменты и у Деяна Ловрена, и у Малкома, который активно играет. Немножко нам не хватило, но ничего страшного. Сейчас подзарядимся и с новыми силами вернемся в сезон.

    Сейчас можно будет больше поработать над тактикой, взаимодействиями. Есть возможность более планомерно подводить нашу молодежь. И к стартовому составу тоже. И Мостовой, и Круговой уже играли в нем.

    Проверка боем — не было возможности посмотреть их в контрольных матчах на той или иной позиции, которые они могут закрыть. Сейчас в этом смысле появляется пища для размышления. Будем смотреть, варьировать нашу игру.

    Ждем возвращение Дриусси. И, конечно, надеюсь, что одним или двумя игроками мы усилимся», — приводит слова Семака «Матч ТВ». 0

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