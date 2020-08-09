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    Кокорин не попал в заявку «Спартака» на матч с «Сочи»

    «Спартак» — «Сочи»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны составы московского «Спартака» и ФК «Сочи» на матч первого тура РПЛ, который пройдет на «Открытие Арене».

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Глушенков, Ларссон, Соболев.

    Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Умяров, Тил, Понсе.

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Полоз.

    Запасные: Заболотный Н., Маммана, Набиуллин, Колдунов, Боковой, Немченко, Заболотный А.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Спартаку». Коэффициент на его победу — 1.70, на успех «Сочи» — 6.00, на ничью — 4.35. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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