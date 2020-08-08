Бензема вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров ЛЧ

нанес поражениев ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:1. Единственный мяч у мадридцев забил

Французский форвард оформил свой 65-й гол в Лиге чемпионов и вышел на чистое четвертое место в списке бомбардиров турнира, обойдя нападающего «Баварии» Роберта Левандовского, сообщает Gracenote Live.

Теперь Бензема отстает на шесть мячей от третьего места, которое занимает экс-лидер «Реала» Рауль.

Возглавляет список бомбардиров Криштиану Роналду (128 голов), который накануне отличился дублем в ответной встрече с «Лионом» (2:1).Второй — Лионель Месси с 114 голами. 0