Селюк: Кокорин никуда не уедет и останется в РПЛ

Агент Дмитрий Селюк считает, что нападающийне рассматривал варианты с европейскими клубами.

«Изначально было понятно, что Кокорин никуда не уедет и останется в РПЛ. Ему нигде бы не дали даже половину той зарплаты, которую он будет получать в "Спартаке", а это для него самое важное.

Так что разговоры о Европе велись специально, чтобы набить себе цену», — цитируют Селюка «Известия».

Напомним, 29-летний игрок пребывает в статусе свободного агента. В минувшем сезоне Тинькофф РПЛ Кокорин на правах аренды выступал в «Сочи», провел 10 матчей и забил семь мячей. 0