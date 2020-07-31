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    Селюк: Кокорин никуда не уедет и останется в РПЛ

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    Агент Дмитрий Селюк считает, что нападающий Александр Кокорин не рассматривал варианты с европейскими клубами.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Изначально было понятно, что Кокорин никуда не уедет и останется в РПЛ. Ему нигде бы не дали даже половину той зарплаты, которую он будет получать в "Спартаке", а это для него самое важное.

    Так что разговоры о Европе велись специально, чтобы набить себе цену», — цитируют Селюка «Известия».

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    • Напомним, 29-летний игрок пребывает в статусе свободного агента. В минувшем сезоне Тинькофф РПЛ Кокорин на правах аренды выступал в «Сочи», провел 10 матчей и забил семь мячей. 0

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