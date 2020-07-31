Гайч рад хорошей возможности начать карьеру в Европе

Нападающийподелился своими эмоциями после перехода в ЦСКА.

«Переход в ЦСКА выглядит как неплохой первый шаг в Европе. Мне кажется, что это очень хорошая возможность начать на не слишком высоком уровне, на среднем уровне, скажем так.

Знаю, что ЦСКА — один из сильнейших клубов в России. Я видел стадион, новый и красивый. Мне рассказали, что у ЦСКА очень молодая команда, сказали, что я адаптируюсь очень быстро из-за очень теплой атмосферы.

Многие фанаты ЦСКА уже забросали меня сообщениями в социальных сетях, спрашивали, когда я приеду, чтобы поприветствовать меня. Кто-то написал, что будет неправильно, если о трансфере объявят не рядом с танком у стадиона, ха-ха. Красно-синие — приятные цвета», — приводит слова Гайча Clarin. 0