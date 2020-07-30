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    Дзюбу в «Тоттенхэм» не отпустил «Зенит»

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о несостоявшемся трансфере в «Тоттенхэм».

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Зимой мне позвонили из "Тоттенхэма". Было очень заманчивое предложение аренды до лета, на 3-4 месяца.

    Мне оно показалось привлекательным. Почему не попробовать? Кейн сломался, и это действительно был шанс. Но мне культурно сказали, что это невозможно. "Сфокусируйся на Зените", — услышал я.

    Что-то такое грустное в душе проскочило: все-таки это АПЛ, "Тоттенхэм", такой шанс. Если бы что-то не получилось — вернулся бы со спокойной душой через четыре месяца.

    А вдруг пошло бы? Мог подписать уже полноценный контракт с тем же "Тоттенхэмом". Или кто-то другой мог заинтересоваться.

    Но что гадать? Как случилось, так случилось. Я спросил, в ответ услышал: "Нет". Но я понимаю руководство "Зенита". Все-таки у нас на носу было чемпионство, Кубок.

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    • Я за это время взял еще два трофея, так что жалеть не стоит. Я не тот человек, который жалеет», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Зенита». 0

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