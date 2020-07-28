Тренер «Крыльев Советов» Осинькин: Как команда мы не существуем

Новый главный тренеррассказал о ситуации в команде после вылета из РПЛ.

«Команда находится в сложной ситуации: вылет из РПЛ, новые условия, у многих заканчиваются контракты. Не все игроки хотят оставаться. Понимание того, кто останется, пока еще поверхностное.

Мы в тяжелой ситуации. Как команда мы не существуем. За оставшееся время нам надо сплотиться, понять, какая у нас будет цель, и как мы будем идти к ней», — цитирует специалиста Матч ТВ.

Напомним, «Крылья Советов» заняли 15-е место в РПЛ и покинули элитный дивизион.

55-летний Осинькин был назначен главным тренером «Крыльев» 28 июля. 0