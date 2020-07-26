«Ахмат» подтвердил назначение Талалева

Российский специалистстал главным тренером, сообщает клубная пресс-служба.

Руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с Игорем Шалимовым, который действовал до конца сезона 2020/21.

Ранее СМИ сообщали, что Талалаев подпишет трехлетнее соглашение.

Последним местом работы Талалаева были «Крылья Советов», которые он возглавил 28 июня.

Под его руководством самарцы провели 6 матчей и вылетели в ФНЛ. 25 июля специалист покинул клуб.

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