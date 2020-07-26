ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Химки»Золотой дубль Семака. «Зенит» на классе одолел «Химки», но для ЛЧ этого мало
  • 20:07
    • «Ман Сити» разгромил «Норвич»
  • 19:59
    • «МЮ» обыграл «Лестер» и завоевал путевку в ЛЧ
  • 19:58
    • «Челси» обыграл «Вулверхэмтон» и финишировал четвертым в АПЛ
  • 19:57
    • «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»
  • 21:42
    • Панченко покидает «Динамо»
    Все новости спорта

    «Ахмат» подтвердил назначение Талалева

    Футбол Ахмат РПЛ Футбол России Крылья Советов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Российский специалист Андрей Талалаев стал главным тренером «Ахмата», сообщает клубная пресс-служба.

    Андрей Талалаев
    Андрей Талалаев

    Руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с Игорем Шалимовым, который действовал до конца сезона 2020/21.

    Ранее СМИ сообщали, что Талалаев подпишет трехлетнее соглашение.

    Последним местом работы Талалаева были «Крылья Советов», которые он возглавил 28 июня.

    Под его руководством самарцы провели 6 матчей и вылетели в ФНЛ. 25 июля специалист покинул клуб.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Российский специалист Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат». Руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с Игорем Шалимовым, который действовал до окончания сезона 2019-2020 г.г. Андрей Талалаев — советский и российский футболист. Сыграл в высшей лиге России 69 матчей, в которых забил 8 голов. В разные годы был главным тренером команд «Ростов», «Волга» НН, «Тамбов», «Химки», «Крылья Советов», «Пюник» (Армения). Контракт со специалистом подписан на три года. 28 июля Андрей Талалаев будет представлен команде и проведет первую тренировку. Подготовку к стартующему в августе новому сезону «Ахмат» начнет недельным сбором в Кисловодске.

    Публикация от FC "Akhmat" Grozny ⚽ (@akhmatgrozny)

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Опять тройка. Берг затащил «Краснодар» в Лигу чемпионов
  • 22/07/2020 в 23:56
    •
  • Прогноз
  • «Ювентус» — «Сампдория»
  • 1.65
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как завершится предпоследний домашний матч «Юве»?
  • «Ювентус» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Расслабится ли «Кротоне» после выхода в Серию А?
  • «Кротоне» — «Фрозиноне». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Продолжит ли «Козенца» борьбу за выживание?
  • «Эмполи» — «Козенца». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.91
  • Экспресс дня 26 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ювентус — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кротоне — Фрозиноне
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Эмполи — Козенца
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.67
  • Экспресс дня 27 июля
  • Завтра в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Эстерсунд — Хельсинборг
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Торонто — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры