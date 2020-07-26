«Ахмат» подтвердил назначение Талалева

Руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с Игорем Шалимовым, который действовал до конца сезона 2020/21.
Ранее СМИ сообщали, что Талалаев подпишет трехлетнее соглашение.
Последним местом работы Талалаева были «Крылья Советов», которые он возглавил 28 июня.
Под его руководством самарцы провели 6 матчей и вылетели в ФНЛ. 25 июля специалист покинул клуб.
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Российский специалист Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат». Руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с Игорем Шалимовым, который действовал до окончания сезона 2019-2020 г.г. Андрей Талалаев — советский и российский футболист. Сыграл в высшей лиге России 69 матчей, в которых забил 8 голов. В разные годы был главным тренером команд «Ростов», «Волга» НН, «Тамбов», «Химки», «Крылья Советов», «Пюник» (Армения). Контракт со специалистом подписан на три года. 28 июля Андрей Талалаев будет представлен команде и проведет первую тренировку. Подготовку к стартующему в августе новому сезону «Ахмат» начнет недельным сбором в Кисловодске.