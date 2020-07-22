«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: счет 1:1, обзор голов

В 37 туре АПЛизбежал поражения отсо счетом 1:1.

Майк Антонио вывел «молотков» вперед в конце первого тайма, реализовав пенальти.

Мейсон Гринвуд сравнял счет на 51 минуте. Этот гол спас «манкунианцев» от поражения.

Хозяева набрали 63 очка и временно занял третье место. «Вест Хэм» на 15 строчке с 38 баллами. Команда отошла на безопасное расстояние от зоны вылета.