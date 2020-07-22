ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Малком и Джордан ЛарссонРПЛ. «Ростов» проиграл «Зениту», «Локо» обыграл «Урал»
  • 21:32
    • Азмун стал лучшим бомбардиром чемпионата России, Дзюба — лучшим ассистентом
  • 21:06
    • «Зенит» одержал волевую победу над «Ростовом»
  • 21:00
    • Два пенальти принесли «Спартаку» победу над «Рубином»
  • 20:54
    • «Краснодар» разгромил «Ахмат» и завоевал бронзу ЧР
  • 21:54
    • Гол Гринвуда спас «Ман Юнайтед» от поражения в матче с «Вест Хэмом»
    Все новости спорта

    Гол Гринвуда спас «Ман Юнайтед» от поражения в матче с «Вест Хэмом»

    «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: счет 1:1, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Вест Хэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 37 туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» избежал поражения от «Вест Хэма» со счетом 1:1.

    Мейсон Гринвуд
    Мейсон Гринвуд

    Майк Антонио вывел «молотков» вперед в конце первого тайма, реализовав пенальти.

    Мейсон Гринвуд сравнял счет на 51 минуте. Этот гол спас «манкунианцев» от поражения.

    Хозяева набрали 63 очка и временно занял третье место. «Вест Хэм» на 15 строчке с 38 баллами. Команда отошла на безопасное расстояние от зоны вылета.

    АПЛ. 37 тур
    «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» — 1:1
    Голы: 0:1 — 45, пенальти Антонио, 1:1 — 51 Гринвуд«Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Магуайр, Линделеф, Уильямс, Фосу-Менса (Уан-Биссака, 46), Матич, Погба, Бруну Фернандеш, Марсьяль, Рэшфорд (Игало, 85), Гринвуд«Вест Хэм»: Фабианьски, Огбонна, Диоп, Крессуэлл (Масуаку, 75), Джонсон, Форнальс, Райс, Антонио (Аллер, 78), Соучек, Боуэн (Ярмоленко, 90), НоблПредупреждения: Фосу-Менса (44), Рэшфорд (70), Бруну Фернандеш (81), Масуаку (82)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Нежданные ошибки. Ван Дейк и Алиссон лишили «Ливерпуль» возможности набрать 100 очков
  • 16/07/2020 в 14:38
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Челси»
  • 1.58
  • Сегодня в 22:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА останется без Лиги чемпионов?
  • ЦСКА — «Тамбов». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Как «Локо» завершит чемпионат?
  • «Урал» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Вскроют ли лондонцы защиту «Ливерпуля»?
  • «Ливерпуль» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.15
  • Экспресс дня 23 июля
  • Завтра в 22:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч Интер — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лацио — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Удинезе — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Мальме — Хаммарбю
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч СПАЛ — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лечче — Брешиа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Торино — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры