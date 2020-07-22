«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: счет 1:1, обзор голов

Мейсон Гринвуд
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Майк Антонио вывел «молотков» вперед в конце первого тайма, реализовав пенальти.
Мейсон Гринвуд сравнял счет на 51 минуте. Этот гол спас «манкунианцев» от поражения.
Хозяева набрали 63 очка и временно занял третье место. «Вест Хэм» на 15 строчке с 38 баллами. Команда отошла на безопасное расстояние от зоны вылета.
АПЛ. 37 тур
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» — 1:1
Голы: 0:1 — 45, пенальти Антонио, 1:1 — 51 Гринвуд«Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Магуайр, Линделеф, Уильямс, Фосу-Менса (Уан-Биссака, 46), Матич, Погба, Бруну Фернандеш, Марсьяль, Рэшфорд (Игало, 85), Гринвуд«Вест Хэм»: Фабианьски, Огбонна, Диоп, Крессуэлл (Масуаку, 75), Джонсон, Форнальс, Райс, Антонио (Аллер, 78), Соучек, Боуэн (Ярмоленко, 90), НоблПредупреждения: Фосу-Менса (44), Рэшфорд (70), Бруну Фернандеш (81), Масуаку (82)