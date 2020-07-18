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    «Локомотив» договорился о трансфере полузащитника сборной Узбекистана

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    Московский «Локомотив» договорился о приобретении полузащитника «Бунедкора» и сборной Узбекистана Джасура Джалолиддинова.

    Джасур Джалолиддинов
    Джасур Джалолиддинов

    Об этом рассказал агент 18-летнего футболиста Юрий Белоус.

    «Да, это соответствует истине. Это самый талантливый футболист своего возраста, он входит в пятерку лучших футболистов Азии.

    По экспертной оценке The Guardian он входит в список 60 лучших футболистов в мире в своем возрасте. Это очень хороший футболист. Шикарный.

    Этот футболист, на мой взгляд, будет посильнее Жоау Мариу. И я уверен, что этот футболист будет определять игру "Локомотива" в ближайшие несколько лет», — приводит слова Белоусова «Матч ТВ».

    В нынешнем сезоне Джалолиддинов провел за клуб 10 матчей, забив один мяч и отдав одну голевую передачу. 0

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