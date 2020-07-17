«Барселона» — «Осасуна»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 37-го тура чемпионата Испаниипотерпела домашнее поражение отсо счетом 1:2.

В составе гостей голами отметились Хосе Мануэль Арнаис (15-я минута) и Роберто Торрес (90+4),

За каталонскую команду отличился Лионель Месси (62).

Отметим, что на 77-й минуте с поля был удален нападающий «Осасуны» Энрик Гальего.

«Осасуна» набрала 51 очко и расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице Примеры, «Барселона» с 79 очками занимает второе место.

В заключительном туре чемпионата «Барселона» в гостях сыграет против «Алавеса», а «Осасуна» на своем поле встретится с «Мальоркой».