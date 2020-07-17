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    «Барселона» в большинстве проиграла «Осасуне»

    «Барселона» — «Осасуна»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 37-го тура чемпионата Испании «Барселона» потерпела домашнее поражение от «Осасуны» со счетом 1:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе гостей голами отметились Хосе Мануэль Арнаис (15-я минута) и Роберто Торрес (90+4),

    За каталонскую команду отличился Лионель Месси (62).

    Отметим, что на 77-й минуте с поля был удален нападающий «Осасуны» Энрик Гальего.

    «Осасуна» набрала 51 очко и расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице Примеры, «Барселона» с 79 очками занимает второе место.

    В заключительном туре чемпионата «Барселона» в гостях сыграет против «Алавеса», а «Осасуна» на своем поле встретится с «Мальоркой».

    Примера. 37-й тур
    «Барселона» — «Осасуна» — 1:2 (0:1)
    Голы: Арнаис, 15 (0:1). Месси, 62 (1:1). Торрес, 90+4 (1:2)«Барселона»: тер Штеген, Пике, Семеду (А.Видаль, 59), Лангле, Фирпо (Жорди Альба, 79), Ракитич (Бускетс, 67), Сержи Роберто, Пуч (де Йонг, 79), Месси, Брэйтуэйт (Суарес, 59), Фати«Осасуна»: Эррера, Навас, Эступиньян (Т.Лато, 90+2), Гарсия, Н.Видаль, Эрнандес, Иньиго Перес, Брашанац (Ойер, 46), Монкайола (Торрес, 85), Лопес (Барха, 70), Арнаис (Гальего, 71)Предупреждения: Семеду, 54. Ракитич, 57. Эступиньян, 62. Пике, 69. Фирпо, 75Удаление: Гальего, 77
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